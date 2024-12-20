UFC 311. Прямая трансляция. Смотреть прямой эфир ЮФС 311.

Уже в ночь с 18 на 19 января состоится незабываемое событие, а именно: UFC 311. В главном бою нас ждет долгожданный реванш между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, а в со-главном событии двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова — Умар, сойдется в битве за титул с чемпионом из Грузии — Мерабом Двалишвили. В этой статье мы сделаем краткий обзор данного турнира.
Прямая трансляция UFC 311, где смотреть?
Прямой эфир ЮФС 311 будет доступен как на официальных (платных) площадках, так и на бесплатных (подробнее смотрите в меню сайта, страница «Трансляция»). В связи с большой вероятностью блокировки сайта за авторское право — смотреть прямую трансляцию ЮФС 311 можно будет по кнопке ниже (в нашем телеграме)
ЮФС 311 дата
Хотите узнать ответ на популярный вопрос «юфс 311 когда будет»? Дата турнира UFC 311 — 19 января 2025 года. ЮФС 311 время начала — 2 часа ночи по МСК. Место проведения — Лос-Анджелес, США.
UFC 311 кард
Подробную информацию по карду можно посмотреть на странице «Кард» в меню сайта.
Ранние прелимы:
Тагир Уланбеков vs Клэйтон Карпентер
Рикки Турсиос vs Бенардо Сопай
Ринья Накамура vs Муин Гафуров
Кэрол Роса vs Айлин Перез
Грант Доусон vs Диего Феррейра
Прелимы:
Закари Рис vs Седрикес Думас
Жаилтон Алмейда vs Сергей Спивак
Пэйтон Тэлботт vs Раони Барселос
Джонни Уокер vs Богдан Гуськов
Основной кард:
Кевин Холлэнд vs Ренье де Риддер
Иржи Прохазка vs Джамал Хилл
Бенэил Дариуш vs Ренато Мойкано
Чемпионские бои:
Мераб Двалишвили vs Умар Нурмагомедов
Ислам Махачев vs Арман Царукян
Где пройдет UFC 311?
Данный турнир будет происходить на арене под названием «Intuit Dome», которая находится в городе Инглвуд, Лос-Анджелес, штат Калифорния. Именно поэтому данное событие начнется так поздно для россиян.
Почему стоит ждать UFC 311?
UFC 311 — это не просто турнир, а целый бойцовский фестиваль с участием мировых звезд смешанных единоборств. Это идеальный микс мастерства, силы и страсти, который не оставит равнодушным ни одного поклонника ММА. Приготовьтесь к бескомпромиссным сражениям, драматическим исходам и неожиданным поворотам, которые надолго останутся в памяти фанатов!
39 комментариев к “UFC 311. Прямая трансляция. Смотреть прямой эфир ЮФС 311.”
Такой поединок нельзя пропускать!
Не особый поклонник единоборств, но турнир звёзд не пропущу точно.
Интересный расклад получится очень удивительный и захватывающий 👍
е могу поверить, как близко UFC 311! Этот реванш Махачева и Царукяна будет просто эпичным! И бой Умара — это отдельная бомба! Спасибо за анонс, обязательно присоединюсь к прямой трансляции и не пропущу это невероятное событие!
я всегда стараюсь не пропустить трансляции боёв
В своё время пересмотрел всего Брюса Ли и прочих бойцов , потом интерес притупился , сейчас же вы снова разжигаете огонь .
Классный турнир, но еле нашел где смотреть чемпионские бои. Сайт помещу в закладки.
Я думаю, что будет довольно интересно главное не пропустить.
great work
Отлично, теперь знаю, где смотреть прямые трансляции, супер.
С нетерпением жду, чтобы увидеть, кто станет новым чемпионом на UFC 311!
С нетерпением жду, как будут развиваться события на UFC 311!
Обязательно буду смотреть, особенно Махачева и Нурмагомедова.
Много хороших прогнозов.
Спасибо за расписание, постраюсь все бои посомтреть.🤍
Давно ждала трансляцию этого боя. Ждем с нетерпением
Нашла трансляцию только на Вашем сайте. Большой спасибо
Да вот на этом сайте просто невозможно пропустит интересные поединки все просто отлично.
Обязательно посмотрю реванш между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном!
Очень жду этот турнир! UFC 311 обещает стать незабываемым событием для всех поклонников смешанных единоборств. Особый интерес вызывает главный бой между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, а также схватка Умара Нурмагомедова с Мерабом Двалишвили. Не пропустите прямую трансляцию, это будет зрелище, полное адреналина и невероятных боев! 💥🥊
крутые бои конечно!Все получилось круто, впрочем как всегда! Классный контент!
реально клаасная тема!супер бои!Очень круто🔥🔥🔥Желаю удачи и успеха
Просто здорово 👍.
Очень хороший кард на вечер, такой выпуск пропускать нельзя
Это спорт! Удачи обоим спортсменам! Пусть будет красивое выступление и без травм!
Wow this is big opportunity make money online join this and win big price
Кто бы мог подумать, что два бойца, которые уже встречались в 2019 году, снова сойдутся в октагоне?
Этот бой больше всего жду
Турнир обещает быть захватывающим . Жду.
Буду смотреть главный бой между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном,жду с нетерпением
Противостояние Ислама и Армана просто топ, на уважении спокойно 🤝 мужики что сказать)
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Лос-Анджелес — идеальное место для проведения такого масштабного события.
Ожидается, что бойцы из СНГ покажут отличные результаты. Спасибо за возможность посмотреть!
Событие на самом деле очень значимое и долгожданное для всех любителей настоящей спортивной борьбы!
Турнир обещает быть насыщенным и полным неожиданных поворотов.
Уфц это вообще очень реальная тема
Буду ждать и обязательно буду смотреть
Жду недождусь трансляции, спасибо за такую возможность посмотреть бой!
Буду смотреть точно, скорее бы уже