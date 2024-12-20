UFC 311. Прямая трансляция. Смотреть прямой эфир ЮФС 311.

UFC 311. Прямая трансляция. Смотреть прямой эфир ЮФС 311.

Уже в ночь с 18 на 19 января состоится незабываемое событие, а именно: UFC 311. В главном бою нас ждет долгожданный реванш между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, а в со-главном событии двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова — Умар, сойдется в битве за титул с чемпионом из Грузии — Мерабом Двалишвили. В этой статье мы сделаем краткий обзор данного турнира.

СМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ UFC

юфс 311 прямая трансляция

Содержание скрыть
1 Прямая трансляция UFC 311, где смотреть?
2 ЮФС 311 дата
3 UFC 311 кард
3.1 Ранние прелимы:
3.2 Прелимы:
3.3 Основной кард:
3.4 Чемпионские бои:
4 Где пройдет UFC 311?
5 Почему стоит ждать UFC 311?

Прямая трансляция UFC 311, где смотреть?

Прямой эфир ЮФС 311 будет доступен как на официальных (платных) площадках, так и на бесплатных (подробнее смотрите в меню сайта, страница «Трансляция»). В связи с большой вероятностью блокировки сайта за авторское право — смотреть прямую трансляцию ЮФС 311 можно будет по кнопке ниже (в нашем телеграме)

СМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ UFC

ЮФС 311 дата

Хотите узнать ответ на популярный вопрос «юфс 311 когда будет»? Дата турнира UFC 311 — 19 января 2025 года. ЮФС 311 время начала — 2 часа ночи по МСК. Место проведения — Лос-Анджелес, США.

UFC 311 кард

ufc 311 кард

Подробную информацию по карду можно посмотреть на странице «Кард» в меню сайта.

СМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ UFC

Ранние прелимы:

Тагир Уланбеков vs Клэйтон Карпентер
Рикки Турсиос vs Бенардо Сопай
Ринья Накамура vs Муин Гафуров
Кэрол Роса vs Айлин Перез
Грант Доусон vs Диего Феррейра

Прелимы:

Закари Рис vs Седрикес Думас
Жаилтон Алмейда vs Сергей Спивак
Пэйтон Тэлботт vs Раони Барселос
Джонни Уокер vs Богдан Гуськов

Основной кард:

Кевин Холлэнд vs Ренье де Риддер
Иржи Прохазка vs Джамал Хилл
Бенэил Дариуш vs Ренато Мойкано

Чемпионские бои:

Мераб Двалишвили vs Умар Нурмагомедов
Ислам Махачев vs Арман Царукян

Где пройдет UFC 311?

Данный турнир будет происходить на арене под названием «Intuit Dome», которая находится в городе Инглвуд, Лос-Анджелес, штат Калифорния. Именно поэтому данное событие начнется так поздно для россиян.

Почему стоит ждать UFC 311?

UFC 311 — это не просто турнир, а целый бойцовский фестиваль с участием мировых звезд смешанных единоборств. Это идеальный микс мастерства, силы и страсти, который не оставит равнодушным ни одного поклонника ММА. Приготовьтесь к бескомпромиссным сражениям, драматическим исходам и неожиданным поворотам, которые надолго останутся в памяти фанатов!

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39 комментариев к “UFC 311. Прямая трансляция. Смотреть прямой эфир ЮФС 311.”

  4. е могу поверить, как близко UFC 311! Этот реванш Махачева и Царукяна будет просто эпичным! И бой Умара — это отдельная бомба! Спасибо за анонс, обязательно присоединюсь к прямой трансляции и не пропущу это невероятное событие!

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  6. В своё время пересмотрел всего Брюса Ли и прочих бойцов , потом интерес притупился , сейчас же вы снова разжигаете огонь .

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  7. Классный турнир, но еле нашел где смотреть чемпионские бои. Сайт помещу в закладки.

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  18. Да вот на этом сайте просто невозможно пропустит интересные поединки все просто отлично.

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  19. Обязательно посмотрю реванш между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном!

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  20. Очень жду этот турнир! UFC 311 обещает стать незабываемым событием для всех поклонников смешанных единоборств. Особый интерес вызывает главный бой между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, а также схватка Умара Нурмагомедова с Мерабом Двалишвили. Не пропустите прямую трансляцию, это будет зрелище, полное адреналина и невероятных боев! 💥🥊

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  21. крутые бои конечно!Все получилось круто, впрочем как всегда! Классный контент!

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  25. Это спорт! Удачи обоим спортсменам! Пусть будет красивое выступление и без травм!

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  27. Кто бы мог подумать, что два бойца, которые уже встречались в 2019 году, снова сойдутся в октагоне?
    Этот бой больше всего жду

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  30. Противостояние Ислама и Армана просто топ, на уважении спокойно 🤝 мужики что сказать)

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  31. Сервис обеспечивает доступ к прямым трансляциям событий UFC и других турниров. Это позволяет болельщикам наслаждаться боями в реальном времени и чувствовать атмосферу событий.

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  32. Лос-Анджелес — идеальное место для проведения такого масштабного события.

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  33. Ожидается, что бойцы из СНГ покажут отличные результаты. Спасибо за возможность посмотреть!

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  34. Событие на самом деле очень значимое и долгожданное для всех любителей настоящей спортивной борьбы!

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