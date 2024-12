UFC 311. Прямая трансляция. Смотреть прямой эфир ЮФС 311.

Уже в ночь с 18 на 19 января состоится незабываемое событие, а именно: UFC 311. В главном бою нас ждет долгожданный реванш между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, а в со-главном событии двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова — Умар, сойдется в битве за титул с чемпионом из Грузии — Мерабом Двалишвили. В этой статье мы сделаем краткий обзор данного турнира.

Прямая трансляция UFC 311, где смотреть?

Прямой эфир ЮФС 311 будет доступен как на официальных (платных) площадках, так и на бесплатных (подробнее смотрите в меню сайта, страница «Трансляция»). В связи с большой вероятностью блокировки сайта за авторское право — смотреть прямую трансляцию ЮФС 311 можно будет по кнопке ниже (в нашем телеграме)

ЮФС 311 дата

Хотите узнать ответ на популярный вопрос «юфс 311 когда будет»? Дата турнира UFC 311 — 19 января 2025 года. ЮФС 311 время начала — 2 часа ночи по МСК. Место проведения — Лос-Анджелес, США.

UFC 311 кард

Подробную информацию по карду можно посмотреть на странице «Кард» в меню сайта.

Ранние прелимы:

Тагир Уланбеков vs Клэйтон Карпентер

Рикки Турсиос vs Бенардо Сопай

Ринья Накамура vs Муин Гафуров

Кэрол Роса vs Айлин Перез

Грант Доусон vs Диего Феррейра

Прелимы:

Закари Рис vs Седрикес Думас

Жаилтон Алмейда vs Сергей Спивак

Пэйтон Тэлботт vs Раони Барселос

Джонни Уокер vs Богдан Гуськов

Основной кард:

Кевин Холлэнд vs Ренье де Риддер

Иржи Прохазка vs Джамал Хилл

Бенэил Дариуш vs Ренато Мойкано

Чемпионские бои:

Мераб Двалишвили vs Умар Нурмагомедов

Ислам Махачев vs Арман Царукян

Где пройдет UFC 311?

Данный турнир будет происходить на арене под названием «Intuit Dome», которая находится в городе Инглвуд, Лос-Анджелес, штат Калифорния. Именно поэтому данное событие начнется так поздно для россиян.

Почему стоит ждать UFC 311?

UFC 311 — это не просто турнир, а целый бойцовский фестиваль с участием мировых звезд смешанных единоборств. Это идеальный микс мастерства, силы и страсти, который не оставит равнодушным ни одного поклонника ММА. Приготовьтесь к бескомпромиссным сражениям, драматическим исходам и неожиданным поворотам, которые надолго останутся в памяти фанатов!

